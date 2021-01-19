شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع أعمال عنف لليوم الثالث في دارفور بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سكان إن مقاتلي ميليشيات شنوا هجوما دمويا على دارفور بالسودان اليوم الاثنين في حين قال أطباء إن عدد القتلى في هجوم سابق منفصل بدأ قبل يومين في المنطقة زاد لأكثر من مئة قتيل.

ويزيد تصاعد العنف من المخاوف المتعلقة برحيل قوات حفظ السلام الدولية التي أوقفت دورياتها في دارفور يوم الأول من يناير قبيل انسحابها الكامل واستبدالها بقوات سودانية.

ووقع أحدث هجوم قرب بلدة قريضة حيث قال اثنان من السكان إن ميليشيات من العرب هاجمت أفرادا من قبيلة الفلاتة. وقال محمد صالح أحد السكان لرويترز إنه أحصى 47 قتيلا. وأضاف أن سبب الهجوم لم يتضح بعد.

وشهدت قريضة اشتباكات دموية كذلك في شهر ديسمبر كانون الأول بين أفراد من قبيلتي المساليت والفلاتة.