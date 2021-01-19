شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة: الاشتباكات تتناقض مع التزام وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إن الاشتباكات فى الحديدة تتناقض مع التزامات الأطراف بوقف إطلاق النار، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة: أحث الأطراف على وقف التصعيد قبل أن يتسبب بمزيد من الأذى للمدنيين.

وتابع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة باليمن: ندعو لتمكين فرق البعثة من زيارة المواقع المثيرة للقلق.