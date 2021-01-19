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رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة: الاشتباكات تتناقض مع التزام وقف إطلاق النار

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إن الاشتباكات فى الحديدة تتناقض مع التزامات الأطراف بوقف إطلاق النار، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة: أحث الأطراف على وقف التصعيد قبل أن يتسبب بمزيد من الأذى للمدنيين.

وتابع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة باليمن: ندعو لتمكين فرق البعثة من زيارة المواقع المثيرة للقلق.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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