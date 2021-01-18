سوريا تنفي الأنباء المتداولة حول وجود لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان، صدر اليوم، نقلته وكالة "سانا" السورية، إن "الجمهورية العربية السورية تنفي بشكل قاطع الأنباء الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول حصول لقاءات سورية إسرائيلية في أي مكان".

وشدد المصدر على أن "نشر مثل هذه الأنباء هو محاولة فاشلة من ممولي هذه الصحف للتشكيك بمواقف سوريا المبدئية والثابتة إزاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد البيان أن سوريا "كانت ولا تزال واضحة في سياستها وتتخذ قراراتها بما يخدم المصلحة الوطنية والقضايا العادلة للأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتحرير كامل الجولان العربي السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".

واعتبر البيان أن "القوى التي تقف وراء هذه الأكاذيب هي نفسها التي تسعى لاهثة للتطبيع مع هذا الكيان وتحاول جر كل المنطقة إلى تحالفات صهيونية غربية، عبر الترهيب تارة أو الترغيب تارة أخرى، وعندما تفشل تلجأ لمثل هذه الطرق الساذجة عبر نشر الأخبار الكاذبة".

وتداولت بعض وسائل الإعلام، في وقت سابق من اليوم، أنباء ادعت فيها وجود لقاء بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في قاعدة حميميم الروسية على السواحل السورية، الأمر الذي أكدت دمشق نفيه في البيان.