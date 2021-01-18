مصر.. تفاصيل جديدة حول القبض على المتهمة بتصنيع تورتة الأعضاء التناسلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمة بتصنيع "تورتة الأعضاء التناسلية" التي تم تقديمها لعضوات بنادي الجزيرة، وبينت التحريات أن المتهمة لها معلومات جنائية مسجلة.



وألقى الأمن القبض على المتهمة داخل منزلها الذي اتخذته مكانا لتصنيع الحلوى للحفلات، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

كانت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تداولت بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة، وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وذلك أثناء الإحتفال بعيد ميلاد إحداهن .

وفي وقت سابق، أكد مصدر مطلع إنه تم رصد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيث سيخضع مصور تلك الصور للاستجواب لتداول وانتشار تلك الصور الخادشة للحياء العام.

وأوضح المصدر، أن القانون يحظر تلك الأفعال التي تصرح بالإيحاءات الجنسية، إذ تعد بمثابة دعوة إلى الانحلال وتحريض على الفسق، وفقا لموقع القاهرة 24.

وفي وقت سابق، أكد مصدر مطلع إنه تم رصد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيث سيخضع مصور تلك الصور للاستجواب لتداول وانتشار تلك الصور الخادشة للحياء العام.

وأوضح المصدر، أن القانون يحظر تلك الأفعال التي تصرح بالإيحاءات الجنسية، إذ تعد بمثابة دعوة إلى الانحلال وتحريض على الفسق.

وبدأت الأزمة باحتفال مجموعة من السيدات بعيد ميلاد إحداهن بحلوى على شكل أعضاء تناسلية، وانتشرت الصور كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولاقت استنكارا من كثيرين.

وقررت وزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم، الاثنين، تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في شأن واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال احتفال بعض أعضاء نادي الجزيرة.