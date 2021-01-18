تطبيق سيغنال يضيف مميزات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

حصل تطبيق التراسل الفوري "سيغنال" على وظائف جديدة مثل وظيفة Wallpaper، والتي تتيح للمستخدم إمكانية تعيين خلفية فردية مختلفة لكل محادثة.



ويتيح التطبيق أيضاً للمستخدم إمكانية تقديم نفسه بنص قصير، إذا رغب في ذلك، فضلاً عن تقديم ملصقات متحركة للمحادثات.

وحدث تغيير أيضاً في المحادثات الجماعية الصوتية والمرئية، حيث ارتفع عدد الأشخاص، الذين يمكنهم التحدث مع بعضهم البعض في الوقت نفسه، من 5 إلى 8 أشخاص.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي "آيفون" الآن عرض صور الملف الشخصي بملء الشاشة وتحديد محتوى الوسائط (الصور والصوت والفيديو) المقرر تنزيله تلقائياً، اعتماداً على نوع الاتصال بشبكة الإنترنت وذلك من خلال الإعدادات، وهو ما كان قاصراً في السابق على نظام التشغيل أندرويد.