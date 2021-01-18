أسرة صفوت الشريف في أول رد على الشامتين في وفاته

دبي - محمود عبدالرازق - أكد حفيد صفوت الشريف، محمد الشريف، أنه يشكر الشامتين في وفاة جده، ومتعمدي الإساءة له، وذلك لأنهم "يزيدون من حسناته"، بحسب تصريحاته لصحيفة "الوطن" المصرية.

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وتابع أن "الرد الوحيد على كل حاقد وشامت هو أن هذه الإساءة تزيد من ميزان حسناته وترفع شأنه عند الله، والأسرة تحمد الله دائما وأبدا على كل حال".

وتوفى صفوت الشريف، وزير الإعلام المصري الأسبق ورئيس مجلس الشورى السابق، عن عمر يناهز 87 عاما.

وشغل الشريف عدة مناصب بارزة في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، منها وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني.

وحرص علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، حسني ميارك، على نعي صفوت الشريف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون... أسرة الرئيس مبارك تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له بأذن الله السيد صفوت الشريف سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر/ كانون الأول 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية.

© Sputnik إنفوجراف... رحيل صفوت الشريف

وسجلت مصر منذ بداية الجائحة وحتى اليوم الأربعاء 152719 إصابة بالفيروس و8362 وفاة.