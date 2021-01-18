"كورونا" يعرقل الإعفاء من التأشيرة الإماراتية الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء بسبب الجائحة في إسرائيل.
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وذكرت الوكالة الإخبارية أن نظام الإعفاء من التأشيرات بين البلدين قد توقف حتى الأول من تموز. وحتى ذلك التاريخ، يتعين على الإسرائيليين الحصول على تأشيرات للمغادرة إلى الإمارات من خلال وكالات السفر أو شركات الطيران.
وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في وقت سابق عددًا من الاتفاقيات بين الدولتين، بما في ذلك واحدة بشأن نظام الإعفاء من التأشيرة. كان من المفترض أن تدخل الصفقة حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 فبراير.