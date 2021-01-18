الصحة المصرية:  نحن من أكفأ الدول في التعامل مع كورونا وسننتج اللقاح قريبا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة.

وكان عبد الفتاح يتحدث في مداخلة عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" المصرية.

واعتبر المسؤول بوزارة الصحة أن "مصر تسير على الطريق الصحيح ومن أكثر الدول احترافية في التعامل مع فيروس كورونا، والتعامل مع حالات الإصابات".

ودلل على ذلك بانخفاض معدلات الإصابة وتراجع نسب الأشخاص والمرضى المترددين على المستشفيات، وتراجع أعداد المصابين الذين يحتاجون للرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

وأكد عبد الفتاح أن "بروتوكول العلاج المصري أثبت كفاءته منذ اليوم الأول للتعامل مع حالات الإصابة قد أتى ثماره وحقق نسب شفاء مرتفعة بين المصابين".

وقال إن اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا حصل على الموافقات الطارئة من هيئة الدواء المصرية وتم اختبار اللقاح الذي سيتم تطعيم المصريين به قريبا.

وأوضح أن هناك خط إنتاج في شركة فاكسيرا (الشركة المصرية لإنتاج اللقاحات والأمصال) لإنتاج لقاح لفيروس كورونا، "حيث سيتم توفيره للدول الإفريقية الشقيقة قريبا".

والشهر الماضي، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك خط إنتاج جديدا في شركة "فاكسيرا" لإنتاج اللقاح في مصر.

وأضافت خلال مقابلة تلفزيونية: "نتفاوض مع الشركة المنتجة للقاح الصيني لنقل التصنيع إلى مصر، كما أننا نتفاوض مع شركة "أسترازنك" وعقدنا اتفاقًا مع التحالف الدولي للأمصال الذي سيوفر لنا 20 مليون جرعة".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 890 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و56 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد إلى 156397 حالة من ضمنهم 122993 حالة تم شفاؤها، و 8583 حالة وفاة.