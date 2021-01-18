بريطانيا تعلق على قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Ammar Awad

جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، ونشرته الحكومة على موقعها الرسمي.

وقال البيان إن المملكة المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على إنشاء 780 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن بينها مناطق في عمق الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتجازف بتقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين. ندعو إلى وقف بنائها في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فورا".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جماعة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن نتنياهو أمر بالمضي قدما في هذه الخطط وأن لجنة حكومية منحت، اليوم الأحد، الموافقة النهائية على بناء 365 منزلا والموافقة المبدئية على 415 منزلا آخر.

في المقابل ندد نبيل أبو ردينه المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار الإسرائيلي ووصفه بأنه "غير شرعي".

واتهم المسئول الفلسطيني، إسرائيل بالقيام "بمحاولة استباقية، لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة".