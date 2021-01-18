اعتقال عصابة سرقت مبلغا ماليا كبيرا من أحد مصارف العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "الأبطال في وزارة الداخلية يتمكنون من إلقاء القبض على عصابة من رجال ونساء قامت بسرقة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار من داخل احد المصارف الاستثمارية في احدى الكليات الاهلية، تم العثور على المبلغ المسروق كاملاً كما تم احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

يشار إلى أن القوات العراقية تلقي القبض بين الحين والآخر على عصابات السرقة والخطف والسطو المسلح والتزوير، والتي باتت تنشط في عموم محافظات العراق وليس في بغداد فقط.