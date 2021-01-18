الأردن... الأمطار تعزز المخزون المائي بـ 1.5 مليار متر مكعب

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان صادر عن الوزير، اليوم الاثنين، ونقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وأوضح الوزير أن المنخفض الجوي رفع التخزين في سدود المملكة الـ 14 إلى 104.4 مليون متر مكعب إضافية بنسبة تخزين كلية بلغت 31% من الطاقة الكلية للتخزين والبالغة 336.4 مليون م3 .

وأشار سعيدان إلى أن حجم المطر التراكمي الذي شهدته جميع محافظات المملكة منذ بداية الموسم ارتفع إلى 2208.7 مليون متر مكعب، مشكلا ما نسبته نحو 26.9%من المعدل السنوي الطويل الأمد والبالغ 8196.8 مليون م3 .

وشهدت المملكة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أول منخفض جوي لهذا الموسم جرى تصنيفه من الدرجة الثانية بحسب مؤشر قياس شدة المنخفضات الجوية والمُكون من 5 درجات (أعلاها شدة الخامسة وأضعفها الأولى) واستمر لأيام وشهد هطول أمطار غزيرة على معظم محافظات البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الأردن على موعد نهاية الأسبوع الجاري مع منخفض جوي جديد مصنف من الدرجة الثانية، بحسب مدير العمليات الجوية في موقع "طقس العرب" أسامة الطريفي.