بتوجيه من السيسي... طائرة عسكرية تتجه إلى الأردن... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - الطائرة العسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، للوقوف بجانب الشعب الأردني في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بحسب بيان رسمي صادر من القوات المسلحة المصرية.

وتم تجهيز الشحنة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية.

وسبقت الطائرة العسكرية وصول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى الأردن، اليوم الاثنين، للقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

ومن المنتظر أن يبحث الرئيس المصري مع ملك الأردن سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من أجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية.