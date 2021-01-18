الاستخبارات العراقية تعلن عن "صيد ثمين" في نينوى

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الاستخبارات العراقية في بيان نقله موقع "السومرية نيوز" العراقي، إنها ألقت القبض على 9 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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وتابعت الوكالة، قائلة: "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من العثور على صيد ثمين وإلقاء القبض على 9 إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4/إرهاب".

وأكملت الاستخبارات العراقية، قائلة: "عملية القبض تمت لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وعملهم بما يسمى جيش دابق والمعسكرات العامة وفرقة نهاوند وعين جالوت تحت كنى وأسماء مختلفة ، فضلاً عن عمل احدهم في ما يسمى الإعلام العسكري والمكنى أبو مريم ، وتمت عمليات القاء القبض بمناطق متفرقة من جانبي الموصل الأيمن والأيسر وكذلك مركز المحافظة".

وأتمت الوكالة: "تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.