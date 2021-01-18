بركان جبل ميرابي في إندونيسيا ينفث سحابة من الرماد الحارق.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية إن بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية أطلق رمادا حارقا وغيره من الحطام البركاني اليوم الاثنين.



وذكرت الوكالة أن مستوى التأهب للبركان ظل في ثاني أعلى مستوى بعدما نفث ما يسمى بالتدفق البركاني الفتاتي، وهو خليط سريع الحركة من شظايا الصخور شديدة الحرارة والغاز والرماد.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وتقع إندونيسيا على منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، التي تضم نحو 128 بركانا نشطا ووتعرف بالاضطرابات الزلزالية.

وثار بركان جبل ميرابي البالغ ارتفاعه 2968 مترا عدة مرات منذ 2018.

وكان آخر ثوران مميت له في عام 2010، عندما تسبب في وفاة أكثر من 340 شخصًا ونزوح أكثر من 60 ألفا، وهو الأكثر نشاطا من بين 127 بركانا في إندونيسيا.