بغداد.. مقتل نائب ضابط في الجيش العراقي إثر انفجار عبوة من مخلفات "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "السومرية" إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس (الأحد)، داخل مقر الفوج الثالث في البوعيثة/ التابعة للدورة، ما أسفر عن مقتل نائب ضابط منسوب للجيش العراقي من مخلفات داعش أثناء نقلها".

© Sputnik . Iraqi Joint Operations Command

وتعود العبوة إلى فترة سيطرة تنظيم "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا) على مناطق واسعة من العراق بدءا من صيف عام 2014.

وفي سياق متصل، ألقت قوات الجيش العراقي القبض على قيادي داعشي كان يعتبر "آمر مفرزة" في جانب الكرخ من بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الميدانية، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على قيادي في عصابات داعـش الإرهابية يعمل كأمر مفرزة في جانب الكرخ من بغداد".

وأضاف رسول في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، "هذا الإرهابي يعمل بما تسمى الحسبة في العام 2014 في محافظة الأنبار"، غربي البلاد.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.