صحيفة: لبنان يدفع أثمان الخلاف بين عون وباسيل والحريري

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "​فيديو​ عون ضد الحريري، وعلى الرغم من قسوته، لن يكون عائقاً أمام ​تشكيل الحكومة​ متى اقتضت المصلحة ذلك وتوافرت شروط ​الولادة​ الحكومية داخليا وخارجيا".

ولفتت المصادر إلى أنه لا الـ"وان واي تيكيت ولا ​الإبراء المستحيل​ حالا سابقاً دون أن يحصل لاحقاً التفاهم بين عون والحريري، والذي تُوج بتسوية أوصلت الأول إلى ​رئاسة الجمهورية​ والثاني إلى ​رئاسة الحكومة​، وبالتالي لا مستحيلات في ال​سياسة​، وخطوط الرجعة تبقى مفتوحة مهما بدا الحائط مسدودا".

واعتبرت الأوساط، أن تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب ​جو بايدن​ ​السلطة​ رسميا الأربعاء المقبل سيخفف الذرائع الخارجية للتأخير في تشكيل الحكومة "ولن يكون هناك بعد ذلك مبرر لدى الرئيس المكلف للخوف من عقوبات ترامب، إذا ما ضمّت حكومته تمثيلا ولو غير مباشر لـ"حزب الله" اللبناني".