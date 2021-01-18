عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شبيهة زبيدة ثروت.. فاطمة هتلر تشكو من التنمر

الإثنين 18 يناير 2021

الخليج 365

أصبحت الفتاة المصرية الملقبة بـ"فاطمة هتلر" خلال ساعات حديث مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب شكلها ولقبها.



البداية كانت بنشرها صورا لنفسها بالأبيض والأسود بالزي المصري فانهالت عليها تعليقات المتابعين تمدح جمالها وتشببها بالفنانة الراحلة زبيدة ثروت.

تقول ابنة محافظة الشرقية العشرينية فاطمة هتلر: "هواياتي منذ الطفولة رسم البورتريه، وأحب الرسم والمناظر الطبيعية"، مضيفة أنها عندما بدأت بنشر أعمالها، التفت المتابعون إلى ملامحها وقارنونها بالفنانة زبيدة ثروت، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأضافت أنها طالبة في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وأنها اختارت اسم هتلر "لقبها" على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه اسم متميز وأيضا لحبها لشخصية الزعيم الألماني وتأثرها به.

وأوضحت فاطمة أنها من قرية ريفية وهي الأكبر لـ3 أبناء ورفضت العديد من المقابلات التلفزيونية ولقطات الفيديو معها لأنها من أصل ريفي له عادات وتقاليد ترفض الأضواء.

وأكدت فاطمة هتلر أنها تشبه والدها الذي ورثت منه عيونا خضراء تميل إلى اللون العسلي.

وتابعت فاطمة أنها تتعرض للتنمر عند مشاركتها أي صورة شخصية لها عبر صفحتها الخاصة، حيث صرحت: "في الأول كان شكلي عادي مثل أي طفلة، مع الوقت كبرت وملامحي تغيرت بالتدريج وأصبحت أشبه زبيدة ثروت، وبدأت الملاحظات من أهلي حتى ذهبت إلى الجامعة حيث قال لها زملاؤها إنها تشبه زبيدة ثروت".