مصر تدين مشروعا إسرائيليا لإنشاء 780 وحدة استيطانية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "الجمهورية"، إن الخارجية المصرية أدانت مصادقة السلطات الإسرائيلية على مشروع إنشاء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المُحتلة، حيث اعتبرته "انتهاكًا جديدا لمقررات الشرعية الدولية".

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وأعاد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التأكيد على رفض مصر التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها، مُعربًا مجددًا عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلاً عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليًا بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، خططا لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنها وافقت على بناء ما يقرب من 800 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، قبل ثلاثة أيام فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن يوم الاثنين الماضي خطط البناء على الأراض التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يسعى الفلسطينيون لأن تكون جزءا من دولتهم في المستقبل.