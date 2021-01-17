عاصفة مطرية تضرب مدينة طرطوس السورية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء، قول مدير شركة كهرباء طرطوس إنه "نتيجة الأحوال الجوية السائدة تعرضت بعض خطوط الشبكة الكهربائية لأضرار بسبب الهواء الشديد والصواعق وسقوط الأشجار على الشبكة في بعض المواقع".

بدوره بين مدير زراعة طرطوس أن "العاصفة المطرية أدت لأضرار في الزراعات المحمية "البيوت البلاستيكية" وأنه تم تكليف لجان خاصة لحصر الأضرار".

وتفاعل السوريون مع الموضوع عبر نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الأضرار والفيضانات التي سببتها العاصفة.

وتشهد محافظة طرطوس هطلات مطرية غزيرة بلغت اليوم في المدينة 97 مم والشيخ بدر 67 مم والدريكيش 65 مم وصافيتا 35 مم ومشتى الحلو 34 مم وبانياس 28 مم وحمام واصل 27 مم والصفصافة 19 مم.