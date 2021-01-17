بينهم ورثة مرسي وبديع والبلتاجي... محكمة مصرية تقضي بنقل أموال جماعة الإخوان إلى خزينة الدولة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "المصري اليوم" المحلي، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة، حكمها في الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتي يطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزانة الدولة.

© REUTERS / Amr Dalsh

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة التحفظ على أموال الجماعة أقامت الدعوى للمطالبة بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الجماعة، من بينهم ورثة رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من أعضاء الجماعة، من بينهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، ومحسن راضي، وعبد الرحمن البر.

وطالبت اللجنة في دعواها بالتحفظ على أموالهم ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة المصرية.

​وتوفي مرسي، في يونيو/ حزيران العام الماضي، أثناء تواجده في إحدى جلسات محاكمته في القاهرة، ودفن جثمانه في مقابر الوفاء والأمل شرقي العاصمة المصرية القاهرة في حضور أسرته ومحاميه.