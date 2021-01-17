مفوضية الانتخابات العراقية تقترح موعدا للانتخابات النيابية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقرر مجلس المفوضية "اقتراح يوم 16/10/2021 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة".

وقالت المفوضية، في كتاب وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء وبحسب وكالة الأنباء العراقية، إن الاقتراح "جاء حرصا على إجراء انتخابات متكاملة، نزيهة، وعادلة، ونظرا لقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين".

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كما بينت أن اقتراحها يهدف إلى "إفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها"، فضلا عن "إكمال كافة الاستعدادات الفنية".

وفي تموز/يوليو الماضي، حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران/يونيو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وشدد على ضرورة المضي قدمًا لإنجاح الانتخابات المبكرة. وشدد على أن "مفوضية الانتخابات بحاجة إلى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها".

وصادق الرئيس العراقي، برهم صالح، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان بوقت سابق بعد أن استكمل التصويت على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات. وكانت المادة الخلافية الخاصة بالدوائر الانتخابية أبرز الفقرات الخلافية بين القوى السياسية، حيث استغرقت هذه المادة أشهرا للتوافق عليها داخل البرلمان.

وشهد العراق في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019 احتجاجات شعبية واسعة اجتاحت العاصمة بغداد ومحافظات عدة في الوسط والجنوب احتجاجا على تردي الخدمات وانتشار الفساد وعدم توفر فرص العمل، وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي بعد أن شهدت مقتل المئات من المحتجين وإصابة الآلاف.