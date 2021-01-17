مذيع مصري يقول إن مدينة الإنتاج الإعلامي بلا إنترنت

دبي - محمود عبدالرازق - وقال موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد" أن انقطاع الإنترنت انعكس سلبا على مهام العمل المعتادة.

وتساءل الإعلامي المصري "هل من المفترض أن نأتي للمدينة ومعنا الإنترنت الخاص بنا؟.. من لا يستطيع العمل فلابد أن يرحل".

وانتقد موسى المسئولين عن هذا العطل، معتبرا أنه تقصيرهم في العمل يوصل رسالة سلبية للراغبين في العمل.

وأشار إلى أن المدينة الإعلامية الضخمة ينطلق منها بث الكثير من القنوات الفضائية التي تعبر عن البلاد في الخارج.

ولفت إلى أن أمورا كثيرة سوف تشهد تغييرا في مصر، خلال الفترة المقبلة بسبب الرغبة في تحقيق أداء أفضل وإنجازات أكثر تغضب الأعداء.