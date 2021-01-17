اسألوا داعمي صدام حسين... ظريف يعلق على خطوة أمريكية جديدة في سماء الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الوزير الإيراني على حسابه الرسمي على تويتر، معلقا على تحليق القاذفات الأمريكية B52 فوق الخليج.

وجاء في التغريدة: "إذا كانت دوريات B-52H الخاصة بكم (في إشارة إلى أمريكا) تهدف إلى تخويف إيران أو تحذيرها، فيجب أن تنفقوا هذه المليارات من الدولارات على صحة دافعي الضرائب".

​وتابع: "لم نبدأ الحرب منذ أكثر من 200 عام، ولكننا لا نخجل من سحق المعتدين، فقط اسألوا أصدقاءكم الذين دعموا صدام حسين الرئيس العراقي الراحل".

وكان الحساب الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) نشر على تويتر صورا لـ"قاذفتين أمريكيتين من طراز بي 52 "،وعلق عليها بأن "أطقم B-52H تقوم بدورية ثانية في الشرق الأوسط لعام 2021 كجزء أساسي من الموقف الدفاعي للقيادة المركزية الأمريكية".

​وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد أن "قاذفتين أمريكيتين من طراز بي 52 عبرتا الأجواء الإسرائيلية وفي طريقهما إلى الخليج".

وأوضحت أن "هذه هي المرة الخامسة التي تمر فيها مثل هذه القاذفات عبر منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة".

وأضافت الصحيفة أن "القاذفتين عبرتا أجواء إسرائيل نحو الساعة 6:10 بتوقيت إسرائيل من صباح اليوم".

وقالت الصحيفة إن "القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق بالشهر الماضي عن تحليق قاذفات (بي 52) والتي تعرف باسم (ستراتوفورترس) في سماء الشرق الأوسط بهدف ردع أي عدوان، وأن نشر القاذفتين يوجه رسالة واضحة ورادعة إلى كل من ينوي إلحاق الأذى بالأمريكيين أو مصالحهم".