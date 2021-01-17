"بي - 52" تعود إلى الخليج

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قالت صحيفة إسرائيلية إن قاذفات بي-52 الاستراتيجية الأميركية عبرت الأحد الأجواء الإسرائيلية نحو الخليج، للمرة الخامسة في الأشهر القليلة السابقة، في رسالة تهديد إضافية لإيران.

"الخليج 365" من بيروت: قال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي إن قاذفتين أميركيتين من طراز "بي -52 ستراتوفورتريس" عبرتا الأجواء الإسرائيلية باتجاه الخليج الأحد، مشيرًا إلى أنها المرة الخامسة في الأشهر الأخيرة التي شوهدت فيها هذه القاذفات الاستراتيجية تعبر أجواء في المنطقة.

وكان مسؤولون أميركيون أشاروا سابقا إلى أن هذه الرحلات الجوية هي رسالة ردع واضحة لإيران.

وتعود القاذفات الأميركية الثقيلة بعدما كشف الإعلام الأميركي سقوط صاروخين إيرانيين على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" في المحيط الهندي، تزامنًا مع مناورات الحرس الثوري الإيراني التي تشمل إطلاق صواريخ باليستية.

وبحسب "فوكس نيوز" الأميركية، سقط الصاروخان الإيرانيان "بشكل خطير" قرب سفينة تجارية تبحر في المحيط الهندي، على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات "نيميتز" الهجومية. وقال مسؤولون أميركيون إن صاروخًا واحدًا على الأقل سقط على بعد 20 ميلًا من سفينة تجارية، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن هوية هذه السفينة.

وقد تتبعت الأقمار الصناعية الأميركية التي تدور في مدارات عالية في الفضاء إطلاق الصاروخين من إيران، بحسب مسؤولين.