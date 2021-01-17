كيف تنشئ حسابا على بوابة مصر الرقمية في 10 خطوات؟

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن البوابة الرقمية، تتيح إمكانية إنهاء خدمات متعلقة بالتموين والمرور والتوثيق، لأنها تسمح لمن يمتلك حسابا خاصة بها أن يقدم الطلب من خلال الإنترنت.

© REUTERS / Reuters Staff

وأوردت "بوابة أخبار اليوم" 10 خطوات، قالت إنه يمكن اتباعها لامتلاك حساب على بوابة مصر الرقمية:

1- يجب الوصول إلى موقع بوابة مصر الرقمية وعنوانه الإلكتروني "https://digital.gov.eg".

2- اختيار الدخول إلى حسابي ثم اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد.

3- قم بتسجيل بيانات الرقم القومي والرقم المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة، ثم اسم الأم الأول، قبل أن تضغط على أيقونة "التالي".

4- سجل رقم الهاتف الخاص بك على أن يكون رقما موثقا لدى إحدى شركات الاتصالات.

5- انتظر حتى تتلقى رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.

6- الرسالة عبارة عن كود مكون من 6 أرقام ستقوم بإدخاله في خانة خاصة موجودة أمامك.

7- سيطلب منك تسجيل كلمة مرور خاصة بك، يجب ألا تقل عن 8 أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية دون مسافات.

8- في الخطوة الثامنة يجب عليك تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك.

9- عندما تضغط على أيقونة التالي يتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول من جديد.

10- عندها يجب عليك إدخال رقم الهاتف الذي سجلته وكلمة المرور ليسمح لك بالدخول.