سلطنة عمان تغلق منافذها البرية لمدة أسبوع قابلة للتمديد

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت اللجنة العليا المكلّفة بالتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار "كوفيد-19"، في بيان نقله التلفزيون الرسمي العُماني، "لقد تقرر إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد بداية من الساعة السادسة من مساء غد الاثنين".

كما أشارت اللجنة إلى أن القرار جاء بعد تقرير من الفريق الفنّي المختص حول انتشار السلالة الجديدة سريعة العدوى من فيروس كورونا المستجد، وحمايةً لأفراد المجتمع داخل السلطنة.

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وجددت السلطات العمانية أيضًا دعوة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحة أنها لاحظت تهاونا في ذلك وخصوصا فيما يخص عدم ارتداء الكمامات وإقامة التجمعات بأعداد كبيرة، وأكدت أنها سوف تستمر في متابعة معاقبة المخالفين للتدابير الاحترازية.

وقررت الحكومة العمانية، بوقت سابق، بدء العودة التدريجية لطلبة المدارس في السلطنة بداية من اليوم الأحد، وذلك مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي بما يحفظ سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وبدأت سلطنة عمان نهاية العام الماضي حملة التطعيم ضد الوباء في البلاد وذلك بعد السماح باستخدام لقاح "فايزر" المضاد لكورونا.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان إلى أكثر 131 ألف حالة، توفي من بينهم 1509 أشخاص. وفق الإحصائيات الرسمية.