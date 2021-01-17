"تحالف أبو ظبي"... خطة لإنتاج الهيدروجين وتصديره كوقود

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيان نشره مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه على "تويتر": إن "شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومبادلة للاستثمار والشركة القابضة، المملوكتين لحكومة الإمارة، قد وقعوا مذكرة تفاهم لإقامة "تحالف أبوظبي للهيدروجين".

وبحسب البيان، "تستهدف الخطة إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، الذي يُنتج عن طريق الغاز الطبيعي، للتصدير إلى الأسواق الناشئة".

يذكر أن الهيدروجين الأخضر يتم إنتاجه عن طريق تحليل الماء بالكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو يلقى اهتماما متزايدا كوقود للمستقبل من أجل الحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري.