الإمارات تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما نشره حساب وزارة الصحة الحكومي على "تويتر" تم إجراء 162.251 فحص ضمن خطط توسيع نطاق الفحوص في الدولة، والكشف عن 3453 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد، و3268 حالة شفاء، و 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب هذه الإحصاءات، يتجاوز إجمالي الإصابات بمرض "كوفيد-19" في البلاد 256 ألفا.

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وسجلت الإمارات لقاح شركة "سينوفارم" الصينية رسميا، الشهر الماضي، بعد مشاركتها في التجارب السريرية عليه؛ ومؤخرا بدأت الإمارات بالمشاركة في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، من تطوير معهد "غاماليا" لدراسات الأوبئة.

وأطلقت وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح مضاد لـ "كوفيد 19"؛ حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، لضمان تسهيل الإجراءات.

وتهدف الوزارة إلى تطعيم أكبر شريحة من المجتمع؛ بحيث يكون اللقاح اختياريا وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.