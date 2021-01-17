وزير تركي سابق يكشف مفاجأة بشأن القاعدة العسكرية في قطر

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وقال ياقيش، في تصريحات مع صحيفة "زمان" التركية، إن "تركيا حاليا باتت بين دول عربية تعيش عددا من الخلافات، ولكن عندما تعود العلاقات السعودية القطرية إلى مجراها السابق، من الممكن أن تغلق تركيا قاعدتها العسكرية في الدوحة".

واعتبر، أن "الدول العربية ترى خلافاتها مع قطر خلافات عائلية، لذلك استاءت من التدخل التركي في شؤونها الداخلية، ومن تزايد نفوذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في قطر"، مشيرا إلى أنه "جاء الوقت من أجل تحسين علاقات تركيا المتأزمة مع دول الخليج".

ولفت وزير الخارجية التركي الأسبق، إلى أن "أنقرة تجري العديد من اللقاءات مع المسؤولين بخصوص هذه القضية، والتي كان آخرها اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، والرئيس رجب طيب أردوغان".

يأتي ذلك بعد أيام من "قمة العلا"، التي انطلقت في السعودية، وشهدت إسدالا للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.