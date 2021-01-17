ابتكار عقار يحسّن البصر ويكافح مسببات العمى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ابتكرت مجموعة من باحثي مستشفى «برادفورد التعليمي» عقاراً جديداً بإمكانه تحسين البصر ومكافحة مسببات العمى وإبطاء تدهور الرؤية.



ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الدواء يدعى «برولويزكوماب» brolucizumab، وهو مصمم لعلاج مرض الضمور البقعية المرتبط بالتقدم في العمر.

وهذا المرض غير مؤلم ولكنه غير قابل للشفاء ويؤدي إلى العمى في المرضى البالغين من العمر 55 عاماً فما فوق.

وفي السابق، كان المصابون بحاجة إلى حقن شهرية، يتم تلقيها في المستشفى، لإبطاء تقدم الحالة، ولكن العقار الجديد يدوم مفعوله لمدة شهرين وفي بعض الحالات 3 أشهر.

وخلال التجربة السريرية، شهد ثلث المرضى الذين تلقوا عقار «برولويزكوماب» تحسناً كبيراً في الرؤية في غضون 4 أسابيع فقط من الحقنة الأولى، مقارنة بالعقار القديم الذي يتطلب تلقيه لـ6 أشهر قبل ظهور تحسن.

ويؤثر الضمور البقعي المرتبط بالعمر على أكثر من 700 ألف مريض في بريطانيا فقط، وملايين في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر التقدم في العمر والاستعداد الوراثي والتدخين من عوامل الخطر الرئيسية في الإصابة بالضمور البقعي، وهو يصيب واحداً من كل 20 شخصاً فوق سن الـ65، وواحداً من كل 10 فوق سن الـ80.

وقال جراح العيون البروفيسور «فاروقو غانشي» في مستشفى برادفورد التعليمي، الذي شارك في تجارب العقار: «هذا العقار يعتبر انفراجة في مجال مكافحة الضمور البقعي وتحسين البصر»