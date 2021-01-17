الاستخبارات العراقية تعلن ضبط صواريخ مع منصات إطلاقها وأسلحة أخرى في كركوك

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Joint Operations Command

وذكرت الاستخبارات العراقية، في بيان لها، أن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك نتج عنها ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ، و14 قوانة مدفع رشاش عيار 57، و6 صواريخ متوسطة، و24 قنبرة هاون عيار 60 ملم، و55 حشوة قنابر"، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وأوضحت أنه "تم العثور على تجهيزات عسكرية مختلفة داخل إحدى الدور الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء أعلاه من مخلفات عصابات داعش الإرهابية"، مضيفة أنه "تم رفع المواد المضبوطة من دون حادث يذكر".

وكانت الشرطة الاتحادية في العراق، ألقت في وقت سابق اليوم، القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في جنوب غربي كركوك، بعد نصب "كمين محكم" له في ناحية الرياض قضاء الحويجة بكركوك.

وتبين من التحقيقات الأولية مع المقبوص عليه أنه شغل عدة مناصب في العصابات الإرهابية والإجرامية، أهمها ما يسمى بناقل أشخاص وناقل مواد غذائية بين قواطع كركوك وصلاح الدين وديالي، ضمن ما يسمى بولاية العراق.

وأعلن العراق، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.