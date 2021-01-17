مقتل ضابط وجنديين بالجيش العراقي إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - ونعت الدفاع العراقية في بيانها، المقدم الركن حيدر عادل محمد، آمر الفوج الثاني في لواء المشاة الـ 73 فرقة المشاة الـ 15.

وقالت "الشهيد البطل المقدم الركن حيدر عادل محمد استشهد أثناء تأديته الواجب المقدس مع اثنين من الجنود نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، أثناء تفتيش منطقة الشرايع شمالي تلعفر".

وتقع مدينة تلعفر في شمال غرب العراق، وتتبع إداريا محافظة نينوى.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.