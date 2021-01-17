خبراء يتوقعون اختفاء كورونا خلال شهرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال خبراء أردنيون في العلوم الجينية الوراثية إن مؤشرات تقنية داخل الخلايا البشرية التي تسلل إليها فيروس كورونا في أجساد المصابين تبين أن الوباء في طريقه إلى الاختفاء في غضون شهرين.



وأوضحت "جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية"، في تقريرها الذي نشرته أمس السبت، أن إمكانية زوال الفيروس، بما فيه سلالاته الجديدة كالبريطانية والجنوب إفريقية، خلال شهرين إمكانية واقعية.

واستند باحثو هذه الجمعية على دراسة منطقة الـ ORF ذات الأهمية البالغة في الفيروس والتي يتحدد ضمنها مستوى قوته ومدى خطورته، ودعوا الباحثين المتخصصين إلى المزيد من الاهتمام بها في دراساتهم.

وذكرت صحيفة "الدستور" الأردنية، استنادا إلى بيان "جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية"، أن "معظم العلماء يركزون على طفرات البروتين التاجي وسرعة انتشار الفيروس، ولكنهم يهملون أهم منطقة بالفيروس التي تعتبر سلاحه، وهي منطقة الـ ORF".