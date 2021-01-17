مستشار بايدن للأمن القومي: يجب محاسبة الحوثيين وليس تصنيف الجماعة كلها إرهابية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سلفيان في تغريدة عبر تويتر: "لن يؤدي (تصنيف الحوثيين) إلا إلى المزيد من المعاناة للشعب اليمني وإعاقة الدبلوماسية الحاسمة لإنهاء الحرب."، مضيفا: "يجب محاسبة قادة الحوثيين وليس تصنيف الجماعة كلها إرهابية". ​

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية أجنبية.

وتوجه بومبيو في بيان للخارجية، قال فيه: "أعتزم إدراج ثلاثة من قادة جماعة "أنصار الله" وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".

من جانبها، قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إن لها حق الرد على أي تصنيف أمريكي للجماعة، وأنها تدين أي تصنيف من جانب واشنطن، بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الأمريكي نية واشنطن تصنيف الجماعة كيانا إرهابيا.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، محمد علي الحوثي، عبر حسابه في موقع تويتر، إن "أمريكا هي مصدر الإرهاب، وسياسة إدارة (الرئيس المنتهية ولايته دونالد) ‎ترامب إرهابية، وتصرفاتها إرهابية، وما تقدم عليه من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير".

كما أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، معلقا على تصنيف الولايات المتحدة للجماعة منظمة إرهابية، أن الموقف الأمريكي ليس بجديد، مشددا في الوقت نفسه على أن الإدارة الأمريكية فشلت في كل ملفاتها في المنطقة، ما أدى إلى تأجيج حالة السخط ضدها وضد حلفائها في المنطقة.