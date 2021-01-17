"هندفعك ثمنها"... كامل الوزير يرد على تغريدة نجيب ساويرس بشأن القطار السريع

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / KHALED DESOUKI

وقال الوزير، في مداخلة تليفزيونية، "المهندس نجيب ساويرس صديق عزيز، هو فقط يريد أن يبدأ القطار السريع من الغردقة من أجل مدينة الجونة. وهذا حقه".

وأكد وزير النقل المصري أن المرحلة الثانية من القطار الكهربائي ستمتد إلى الغردقة وسفاجا وقنا والأقصر.

وأضاف: "وأنا بطمنه.. القطار هيروح الغردقة.. لكن هندفعك ثمن المحطة بتاعة الجونة"، موضحاً أن "زمن رحلة القطار الغردقة - الأقصر ساعتين فقط، لنقل الفوسفات والألومنيوم وواردات ميناء سفاجا عبرها، كما أنه سيكون هدف آخر لها وهو خدمة السائحين".

وتابع الوزير: "شركة أوراسكوم المملكومة لعائلة ساويرس تشارك مع سيمينز الألمانية في تنفيذ المشروع"، مضيفا أن "الدولة تنفذ هذه الشبكة لجميع المواطنين".

وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، قد كتب تغريدة على موقع "تويتر"، قائلاً: "حد فاهم القطار السريع ده ليه من العين السخنة للعلمين.. مش من القاهرة مثلا أو الغردقة؟".

ووقعت الحكومة المصرية، يوم الخميس الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنز" العالمية لتنفيذ منظومة شبكة قطار كهربائي سريع بطول نحو 1000 كم على مستوى البلاد، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه (نحو 23 مليار دولار).