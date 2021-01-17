عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على طريقة أبل.. هاتف من سامسونج يستخدم كمفتاح للسيارة

الأحد 17 يناير 2021

الخليج 365

تعتزم شركة سامسونج الكورية، توفير ميزة استخدام الهاتف كمفتاح لباب السيارة، بالتعاون مع شركات مع أودي وبي إم دبليو وفورد وجينيسيس.



وقالت الشركة: إن الميزة قد تكون متاحة في شهر أغسطس/آب 2021، ومن المثير للاهتمام أن المفاتيح الرقمية هذه للسيارة يجب أن تعمل مع أجهزة آيفون من أبل وعبر نماذج أندرويد الأخرى أيضًا.

ويأتي ذلك لأن سامسونج جزء من الهيئات المتعددة للمعايير التي تعمل على التكنولوجيا، بما في ذلك FiRa Consortium و Car Connectivity Consortium، التي تعد أبل عضوًا رائدًا فيها.

وقال (كيفن تشونغ) من سامسونج خلال حدث Galaxy S21: يمكنك حتى من مشاركة مفتاحك الرقمي عبر الهواتف الذكية، بغض النظر عن العلامة التجارية أو المنصة.

وأوضحت سامسونج أنها تحاول إضافة المزيد من شركات صناعة السيارات أيضًا، وقالت: نحن نعمل بنشاط من أجل توسيع شراكاتنا في مجال السيارات بهدف تقديم هذه الميزة عبر مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للسيارات ونماذجها.

ولم يتضح بعد الشركات المصنعة للسيارات التي تدعم الإصدار الأكثر أمانًا من هذه التقنية: النطاق العريض الفائق UWB، الذي يصدر نبضات صغيرة ومعيارية ذات طاقة منخفضة من أجزاء متعددة من سيارتك في وقت واحد، وذلك لمعرفة مكانك بالضبط فيما يتعلق بمقبض سيارتك من مسافة بعيدة.

وتقول شركة سامسونج: يمكنك فتح باب سيارتك عندما تصل إليها باستخدام المفاتيح الرقمية الجديدة.

ومن الواضح أن سامسونج تتحدث عن تقنية UWB، لكن تقنية NFC لا تزال تمثل عنصرًا احتياطيًا، حيث من المحتمل أن تحتاج إلى سحب هاتفك وجعله قريبًا من سيارتك، كما تفعل اليوم مع معاملات انقر للدفع عبر NFC.

وأظهرت سامسونج أيضًا كيف يمكن للتكنولوجيا أن تتيح لك العثور على سيارتك في ساحة الانتظار المزدحمة، مع عدسة الكاميرا الواقعية المعززة التي تقول: إنها تجلبها إلى هواتفها، لكن التفاصيل الدقيقة تقول: إنها تعمل مع السيارات المجهزة بتقنية UWB والهواتف التي تدعم UWB فقط.

وتقول سامسونج: إن هواتف Galaxy Z Fold 2 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra و Galaxy Note 20 Ultra تدعم عدسة الكاميرا الواقعية المعززة.