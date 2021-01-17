اليمن... "أنصار الله": التحالف قصف 4 محافظات بـ 11 غارة جوية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن طيران التحالف نفذ 5 غارات على محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن، تركزت على مديرية صرواح غربي مأرب.

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وأضاف أن التحالف شن ثلاث غارات جوية على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مديرية خب والشعف شرقي الجوف.

وامتدت الغارات الجوية إلى محافظة صعدة شمال غربي اليمن، حيث تعرضت المحافظة الحدودية مع السعودية، إلى غارتين طالتا مديرية كتاف شرقي صعدة.

في السياق، نفذ طيران التحالف غارة على منطقة المزرق في مديرية حرض التابعة لمحافظة حجّة شمال غربي اليمن، حسب "المسيرة".