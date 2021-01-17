عمرو أديب: التطعيم بلقاح كورونا سيبدأ في مصر الأسبوع المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الإعلامي المصري إنه حصل على هذه المعلومات من مصادره التي لم يكشف عنها، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

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وتأتي تصريحات أديب عقب نفي مجلس الوزراء المصري، صحة الخريطة المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن توزيع لقاحات فيروس كورونا بأنواعها المختلفة وفقا للشرائح الاجتماعية للمواطنين.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ما تم تدواله بشأن تلك الخريطة، مؤكدا أنه "لا أساس له من الصحة".

وأشار المركز إلى أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مصر، الخميس الماضي، تراجع نسبة الوفيات في البلاد بنسبة 11% بالمقارنة مع الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي المصرية، إن بلاده الأعلى في وفيات كورونا بالشرق الأوسط.