في الجزائر... هؤلاء محرمون من لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن ميهاوي أن هذه الفئات التي سوف تستثنى عند إطلاق عملية التطعيم تشمل النساء الحوامل والأطفال والمصابين بأمراض الحساسية.

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وبين مهياوي أن استثناء هؤلاء من التطعيم أمر مؤقت، مشيرا على أنه قابل للتغيير والاجتهاد في المستقبل.

وعزا عضو اللجنة العلمية استثناء السيدات الحوامل والأطفال من عملية التلقيح إلى عدم خضوعهم للتجارب الأولية للقاح.

وذكر أن أحدث الدراسات العلمية تشير إلى أن مناعة النساء تتغير خلال فترة الحمل من أجل حماية الجنين، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى استثنائهم من اللقاح.

وفي الإطار ذاته نقلت الصحيفة عن رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى رويبة الجزائرية البرفيسور كتفي عبد الباسط، تحذيره للمصابين بأمراض الحساسية من خطورة تلقي اللقاح خوفا من حدوث مضاعفات غير متوقعة.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت قبل أيام أن لقاح كورونا سوف يصل إلى البلاد خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

سجلت الجزائر منذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف إصابة بالفيروس من بينها نحو 2800 وفاة.