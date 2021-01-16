صربيا تتلقى مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني ضد كوفيد-19 السبت إلى صربيا التي بدأت حملة التطعيم قبل عيد الميلاد، وفق ما أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.



وقال فوتشيتش في منشور على موقع انستغرام يظهره بجانب الطائرة التي نقلت الجرعات في مطار بلغراد، "وصلت مليون جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم إلى صربيا".

وأضاف "فخورون بصداقتنا مع الصين"، معبرا عن أمله في تلقي جرعة من اللقاح قريبا.

ويمكن بدء استعمال اللقاح في صربيا بمجرد حصوله على الموافقة الرسمية التي يرجح أن تصدر الأحد أو الاثنين، وفق السلطات.

وصارت صربيا التي يقطنها سبعة ملايين نسمة ثالث بلد في أوروبا يبدأ حملة تطعيم بعد بريطانيا وسويسرا في 24 ديسمبر حين استعملت خمسة آلاف جرعة أولى من لقاح فايزر-بايونتيك الأميركي الألماني.

وتم حتى اليوم تطعيم نحو 20500 شخص من العاملين في مجال الصحة والمسنين.

ووصل إلى صربيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي والتي تحافظ على علاقات جيدة مع موسكو وبكين، لقاحا سينوفارم الصيني وسبوتنيك-في الروسي.

وكان مختبر سينوفارم قد أعلن في 30 ديسمبر أن لقاحه ضد كوفيد-19 فعال بنسبة 79 بالمئة، ما جعله أول مختبر صيني يعلن نسب فعالية لقاح ضد الفيروس.