البحرين: شركة فايزر تتأخر في تسليم شحنة يناير من لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وعبر بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، قالت الوزارة إن عدم وصول الشحنة في موعدها لن يؤثر على الجرعات الثانية من اللقاح التي تم تحديدها موعدها بالفعل.

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وأشارت إلى أن المواطنين والمقيمين سوف يتلقون الجرعة الثانية من لقاح فايزر وبيوتك في الفترة المقبلة حسب المواعيد المقررة نظرا لتوافر الكمية المطلوبة لهم".

يشار إلى أن البحرين تعاقدت على نوعين من اللقاح هما لقاح فايزر وبيوتك، ولقاح سينوفارم الصيني، وقررت أن تعطيه لمواطنيها وللمقيمين فيها بالمجان.

جدير بالذكر أن شركة فايزر كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حدوث تأثير مؤقت على الشحنات في أواخر يناير/ كانون الثاني، وأوائل فبراير/ شباط بسبب تغييرات على عمليات التصنيع لتعزيز الإنتاج.

وكانت أنباء تم تداولها عن وفاة مواطن بحريني عقب أخذه اللقاح في أحد مراكز التطعيم، ما دفع وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء الماضي، لإصدار بيان تشرح فيه السبب الحقيقي الذي أدى لوفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 53 عاما.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن "سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة، أدت إلى تعطل المؤشرات الحيوية المؤدية إلى الوفاة".

وأوضحت الوزارة أنه "لا توجد علاقة لوفاة المواطن بالتطعيم، كما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن ملفه الصحي يشير إلى عدد من المراجعات الدورية بسبب أمراض القلب".

وحذرت وزارة الصحة من تداول المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، والتشكيك بكفاءة الجهود المبذولة في القطاع الصحي بمملكة البحرين والتي تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.