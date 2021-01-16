رئيس البرلمان العربي يثمن دور السيسي في تقويض المخاطر ضد ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم، لرئيس البرلمان العربي، بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، وسامح شكري وزير الخارجية المصري.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، أكد العسومي على دور السيسي في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية فى تناول مختلف القضايا العربية".

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وأضاف أن "الخطوط المعلنة من قبل الرئيس المصري تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر ضدها".

بدوره، شدد الرئيس المصري على "دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره شريكا فاعلا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها".

وعن الخطوط المعلنة في ليبيا، أوضح السيسي أن

"تلك الخطوط هدفت بالأساس الى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية".

وأشار إلى أن "وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربى تجاه جميع القضايا".