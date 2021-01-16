محمد بن زايد يبحث مع ملك الأردن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة أبوظبي اليوم السبت.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال محمد بن زايد إن "الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة، بما يدعم التطلعات المشتركة للتقدم والتنمية".

وأضاف أنهم "مستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية".

وبدوره، أكد الملك عبدالله، خلال اللقاء، أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

ورحب بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية وأسهمت في تعزيز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة في مواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.