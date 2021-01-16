اخبار الخليج

بعد المصالحة... حمد بن جاسم يدعو مصر ودول الخليج لاتخاذ إجراء جديد

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حمد بن جاسم عبر حسابه على "تويتر"، إنه "يجب التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لدول المنطقة".

وأشار إلى "وجود فرص واعدة في بعض هذه الدول".

لكنه أوضح أن "الأمر يحتاج إلى تشريعات قانونية مناسبة لتحصين الاستثمارات".

وأرجع السبب في ذلك كي "لا تتعرض الاستثمارات لأي إشكالات معوقة مثلما حصل من بعض الدول التي قاطعت قطر، فأصبحت الاستثمارات في مهب الريح".

وتابع قائلا "المصالح المشتركة تقتضي إبعاد الاستثمارات عن أي تأثيرات سياسية سلبية".

وطالب أن "يرسخ احترام الاستثمارات بوجود التشريعات التي تحمي الاستثمار قانونيا".

وأكد أن هذا "الموضوع بحاجة إلى وقت وجهد لإقناع المستثمر وتشجيعه بعد بعض الشواهد السلبية التي لمسناها أثناء الخلاف المؤسف".

وكانت والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت، في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا