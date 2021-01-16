دراسة أمريكية حديثة تزيح الستار عن السبب الحقيقي لطنين الأذن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أزاحت دراسة أمريكية حديثة الستار عن السبب الحقيقي لطنين الأذن.



وأوضح فريق البحث أن نقص فيتامين "بي 12" في الجسم يكمن وراء هذا الشعور الذي يواجه الكثيرين في حياتهم، وذلك بحسب ما نشره موقع "سبوتنيك" الإخباري نقلاً عن موقع "إكسبريس" البريطاني.

وأفادوا بأن دور هذا الفيتامين يتمثل في إنتاج الكرات الحمر في الدم وخلايا الحمض النووي، إلى جانب مسؤوليته عن تنظيم عمل الجهاز العصبي.

وذكرت الدراسة أن نقص فيتامين "أ" في الجسم أيضاً يؤدي إلى ضعف الاتصال بين الأعصاب، ما يسهم في حدوث طنين بالأذن مرفق بتنميل يصيب الذراعين والساقين وضعف في العضلات، وقد يصل الأمر إلى فقدان ردود الفعل المرسلة من الأعصاب.

الجدير بالذكر أنه لا توجد حتى الآن علاجات دوائية مصممة خصوصاً لطنين الأذن، إلا أن بعض أدوية علاج القلق تخفف آثاره.