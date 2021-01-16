هل تسخين عصير الليمون يُفقده قيمته الصحية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر الطبيب المصري هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث المصري الأسبق، من تسخين عصير الليمون أو إضافته إلى المشروبات الساخنة.



وقال الناظر، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن "تناول عصير الليمون دافئاً أو إضافته إلى الشاي أو أي مشروب ساخن يعتبر خطأً شائعاً عند كثير من الناس".

وأوضح أن الدراسات العلمية أثبتت أن تسخين الليمون يؤدي إلى انخفاض تركيز فيتامين "سي" الذي لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ما يُفقد العصير قيمته الصحية.

ونصح بتناول عصير الليمون طازجاً لرفع مناعة الجسم ومقاومة الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).