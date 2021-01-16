بدعوة أمريكية... السودان يشارك في اجتماع للطاقة يضم دولة عربية وإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم – سبوتنيك. وكشف وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف، خيري عبد الرحمن في بيان، اليوم الجمعة، ترتيبات الاجتماع وأوضح أنها تمت بتنسيق من وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، وقال: "دعتنا وزارة الطاقة الأمريكية إلى اجتماع اسفيري عبر تقنية البرامج المرئية".

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وأوضح أن الاجتماع تم مساء أمس الأول، الخميس، وضم وزراء الطاقة المصري والبحريني والمغربي بالإضافة إلى وزير الطاقة الأمريكي ووزير الطاقة الإماراتي اللذان قادا المبادرة لهذا الاجتماع واطلقا عليها المبادرة الإبراهيمية للطاقة في الإقليم الاقتصادي المعروف بـ "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وشكر خيري الوزير الأمريكي على إشراك السودان ولأول مرة من سنيين، وأعتبر خيري الخطوة تحوّل عظيم يخدم السودان ويؤكد عودته إلى العالم الحر من مدخل هام جدا وهو الطاقة.

وعبر الوزير المكلف عن ترحيب السودان بالمبادرة وقال: "رأينا في مبادرة الربط الكهربائي الإقليمي بالتركيز على تجويد الربط القائم مع مصر وأثيوبيا وفرص زيادة ذلك مستقبلا".

وأوضح أنه جرى استعراض مشاريع الربط الكهربائي التي أعدها السودان ودعا أمريكا ودول الخليج إلى الاستثمار فيها ودعمها باعتبارها الحل السريع الذي يخدم السودان بتغطية العجز الكبير في الكهرباء، وإنشاء محطات توليد جديدة، لتكون حلقة جيدة لربط الشبكة الإفريقية بالشبكة العربية ومن ثم الدولية.

وأعلن أنه تم الاتفاق على تبادل المشاريع التي تخدم الربط الإقليمي والدولي، وكذلك مشاريع الطاقة عموما التي تدفع بالاستثمارات المتعددة للدول المتجاورة.

يذكر أن السودان انضم إلى اتفاقية ابراهام للسلام في الشرق الأوسط في السادس من كانون الثاني/ يناير الحالي بالخرطوم بتوقيع وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن.

وشطبت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي عقب موافقة السودان ببدء علاقات مع إسرائيل بجانب كل من الأمارات والبحرين.