عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يراوغ في مصر.. أرقام الإصابات خير دليل

السبت 16 يناير 2021

الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، 879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة وذلك نزولا من 1022 إصابة و59 وفاة الخميس.



وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن خروج 720 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121792 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 154620 حالة من ضمنهم 121792 حالة تم شفاؤها، و8473 حالة وفاة".

وأوضح أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.