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توجيه سعودي عاجل بشأن ما حدث في ملعب "الجوهرة"

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دبي - محمود عبدالرازق - ووجه الفيصل بإجراء تحقيق عاجل بشأن سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة، والحالة التي ظهر عليها الملعب في مباراة الاتحاد وأبها ومباراة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير للمحترفين، بحسب وكالة الأنباء (واس).

كما وجه وزير السعودي بإعفاء المهندس المشرف على أعمال زراعة الملعب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المكلفة بصيانة المدينة الرياضية حسب ما يقتضيه النظام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم تكليف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الرياضة برئاسة فريق التحقيق الذي سيباشر مهامه بصورة عاجلة، ويرفع تقريره بهذا الشأن خلال 48 ساعة، على أن يشمل التحقيق كل من له علاقة بذلك.

وانطلقت، أمس الخميس، منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بـ5 مباريات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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