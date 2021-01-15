الكويت - هبة التوبجي - كثير من الشباب يتوظف وهو مابعد تزوج وما عنده مسؤوليات أو التزامات مالية ، ويبدأ يتصرف في راتبه حسب نظرته الشبابية في شراء سيارة جديدة أو في السفر مع أخوياه أو تتبع الموضة في أجهزة الجوال والملابس الرياضية أو غيرها من الأشياء اللي تجذب الشباب في هالمرحلة العمرية .

تمر السنة الأولى والثانية ويمكن معها الثالثة والرابعة وبعض الشباب على نفس الوضع إلا إذا صار عنده أحد ينصحه ويقدم له الطريقة المناسبة اللي تنفعه في الاستفادة من الراتب اللي يستلمه .

ويمكن أكثر طريقة مستخدمة في هالجانب هي الزواج ، على أساس أن الشاب إذا تزوج فهو مجبور أنه يقلل من مصروفاته السابقة لحساب حياته الجديدة ، وطبعا في الغالب تنجح هالطريقة بعد توفيق ربي .

لكن المشكلة لما يكون بعض الشباب ما عنده حسن تصرف أو موجه ناصح فهو راح يندم في المستقبل على كل راتب استلمه وماقدر يوفر منه .

يمكن بعضكم يقول أن الوضع الحالي صعب الواحد يجمع فيه بحكم كثرة المصاريف والطلبات الضرورية ، وأنا أتفق معكم لكن بالنسبة للشاب اللي توه متوظف فهذا شي مو صعب أبدا وخاصة لما يكون هالشاب ما عنده أي التزام أو عنده من يساعده ويشيل عنه .

علشان كذا أقول لكل شاب توه متوظف ابز قرشك ، هذي النصيحة اللي كنت أسمعها من سنوات لكن ماقدرت أطبقها ، وأتوقع من خلال الكلام عرفتوا ان النصيحة الشعبية القديمة ( ابز قرشك ) معناها امسك فلوسك وحافظ عليها لوقت الحاجة .

الخاتمة :

ابز قرشك تبني عرشك

كتبه / خالد النويس